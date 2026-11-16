  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

16/11/2026 15:17

《外資精點》大摩:明年底恒指目標價為26000點，較看好A股市場

　　摩根士丹利發表研究報告指，預計2027年12月恒指目標價為26000點，並較看好A股市場，因其新興前沿產業(包括國產科技及先進製造)的代表性正在上升、國家隊重新入市並協調組織中長期資金，以及更能直接受惠於國產自給自足。

　　報告提及，明年股市將有更廣泛的投資機會，這得益於貿易可預測性提高，以及油價和收益率正常化等因素。與2026年人工智能投資最為集中的情況相比，這些因素使得投資組合更加均衡，中國股市可能會受到獲利改善、人民幣走強和估值下降的提振，2027年可能會出現選擇性買入機會。

　　報告表示，摩根士丹利將國企指數、MSCI中國指數和滬深300指數的2027年12月目標價，分別設定為8700點、76點和4550點。

　　報告指出，2027年MSCI中國指數每股盈利增長預測為8%，高於2026年的6%，主要得益於出口韌性、人民幣升值、基數效應降低。
　
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。


《經濟通通訊社16日專訊》

【你點睇？】納斯達克23小時交易制度獲批，你認為會否對港股造成吸資效應？► 立即投票

上一篇新聞︰16/11/2026 16:02  【聚焦ＡＰＥＣ】中國外交部：中美俄元首將圍繞維護世界和平、促進大國關係戰略穩定深入交換意見

下一篇新聞︰16/11/2026 15:12  《Ｂ股行情》上證B股指數收跌1.1%，深證B收跌0.2%

其他
More

16/11/2026 15:10  【ＦＯＣＵＳ】人幣強勢又低息，點心債的生意經

16/11/2026 15:04  《Ａ股行情》10月經濟數據全面遜預期，滬綜指跌0.87%，險守3600關

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

說說心理話

港元定存大比拼！美國加息預期升溫，銀行出招吸客，華僑1個月5...

15/11/2026 13:29

貨幣攻略

敘利亞捲入也門戰局，走向去伊朗化

12/11/2026 12:09

大國博弈

中東戰火 | 中期選舉前夕美伊局勢現轉機，油價創三個月最大跌...

03/11/2026 09:58

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金