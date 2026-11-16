《外資精點》大摩:明年底恒指目標價為26000點，較看好A股市場

摩根士丹利發表研究報告指，預計2027年12月恒指目標價為26000點，並較看好A股市場，因其新興前沿產業(包括國產科技及先進製造)的代表性正在上升、國家隊重新入市並協調組織中長期資金，以及更能直接受惠於國產自給自足。



報告提及，明年股市將有更廣泛的投資機會，這得益於貿易可預測性提高，以及油價和收益率正常化等因素。與2026年人工智能投資最為集中的情況相比，這些因素使得投資組合更加均衡，中國股市可能會受到獲利改善、人民幣走強和估值下降的提振，2027年可能會出現選擇性買入機會。



報告表示，摩根士丹利將國企指數、MSCI中國指數和滬深300指數的2027年12月目標價，分別設定為8700點、76點和4550點。



報告指出，2027年MSCI中國指數每股盈利增長預測為8%，高於2026年的6%，主要得益於出口韌性、人民幣升值、基數效應降低。



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《經濟通通訊社16日專訊》