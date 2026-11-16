《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2294.86
|貴州茅台
|(600519)
|1604.24
|藥明康德
|(603259)
|1479.79
|生益科技
|(600183)
|1107.42
|工業富聯
|(601138)
|1099.70
|長江電力
|(600900)
|1000.79
|瀾起科技
|(688008)
|995.67
|源杰科技
|(688498)
|951.31
|中微公司
|(688012)
|897.82
|紫金礦業
|(601899)
|849.78
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3872.34
|新易盛
|(300502)
|2586.08
|寧德時代
|(300750)
|1821.20
|滬電股份
|(002463)
|1397.61
|北方華創
|(002371)
|1356.63
|東山精密
|(002384)
|1264.50
|美的集團
|(000333)
|991.47
|長川科技
|(300604)
|940.48
|通富微電
|(002156)
|874.11
|牧原股份
|(002714)
|803.88
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社16日專訊》