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AH股新聞

16/11/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)2294.86
貴州茅台(600519)1604.24
藥明康德(603259)1479.79
生益科技(600183)1107.42
工業富聯(601138)1099.70
長江電力(600900)1000.79
瀾起科技(688008)995.67
源杰科技(688498)951.31
中微公司(688012)897.82
紫金礦業(601899)849.78

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)3872.34
新易盛(300502)2586.08
寧德時代(300750)1821.20
滬電股份(002463)1397.61
北方華創(002371)1356.63
東山精密(002384)1264.50
美的集團(000333)991.47
長川科技(300604)940.48
通富微電(002156)874.11
牧原股份(002714)803.88

（以上數字取小數點後兩個位）


《經濟通通訊社16日專訊》

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