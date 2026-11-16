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16/11/2026 18:25

康希諾生物(06185)一款疫苗獲內地當局批准在4至5周歲人群中開展臨床試驗

　　康希諾生物(06185)(滬:688185)宣布，公司開發的吸附無細胞百（五組分）白破聯合疫苗(Td5cp)已獲得中國國家藥品監督管理局批准，可以在4至5周歲人群中開展相關臨床試驗。


《經濟通通訊社16日專訊》

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