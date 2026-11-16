《鍾之日記》內需上揚，恒指反彈

《鍾之日記》11月16日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



內地10月經濟數據全遜預期，A股全日疲軟。港股上周失守兩萬四關後，今日出現反彈，本周APEC會議及下月中央經濟工作會議政策期待升溫，內銀內需上揚，恒指全日收升116點或0.49%，報23753，主板成交超過1741億元。



*經濟數據疲，滬綜指跌0.87%，險守3600關*



內地10月經濟數據全面遜預期，加上英偉達(US.NVDA)風波持續擾動帶累科技板塊，滬深股市下調，滬綜指一度跌穿3600關鍵點，最終全日收低0.87%報3602.57點，險守三千六關，三連跌；深成指也跌2.53%，創業板指重挫4.37%。兩市全日成交額僅1.48萬億元人民幣，較上一個交易日減一成。



國家統計局公布10月「三頭馬車」經濟數據，工業同比增速下滑至三個月低點，消費持續疲軟，固定資產投資累計同比降幅創六年半最大。分析人士認為，雖然10月經濟活動數據全面遜預期，不改全年增長大局，中國仍有望實現全年經濟增速目標，政策年內再度加碼刺激的必要性有限。



盤面上，英偉達創始人黃仁勳辭職風波，繼續給全球AI投資及中美科技關係增不確定性，A股算力硬件、芯片半導體領跌大市。光通訊三巨頭重挫，中際旭創(深:300308)大跌12.3%，天孚通信(深:300394)跌11.8%，新易盛(深:300502)軟11%。上漲方面，銀行股全天走強，工商銀行(滬:601398)收升2.3%，報9.05元創歷史新高。



*消費疲市場憧憬年底工作部署，內需股領漲*



內地10月工業、零售及固定資產投資表現全面遜於市場預期。其中，10月社會消費品零售總額為4.65萬億元人民幣，按年增長0.4%，遜於市場預期增長的0.8%；首10月消費按年增長1%，略低於首9個月水平。



凱投宏觀中國經濟學家Nguyen Hoang Nam指出，10月社零同比增速放緩至0.4%，扣除通脹因素後，實際零售額的降幅更大。以舊換新政策覆蓋的耐用消費品銷售額繼續快速下滑，同時其他商品銷售也走弱，表明消費疲軟的範圍正在擴大。



另ING大中華區首席經濟學家宋林表示，進入2026年最後階段，消費增長動能依然疲弱，今年很可能成為疫情以來消費表現最差的一年。展望未來，隨著以舊換新效果退坡，政策層面可能需要採取新的方式來提振消費。而重振消費者信心有兩個主要途徑：一是推動資產價格企穩，二是促進工資收入更快增長。



市場期待年底中央經濟工作會議有新政策提振消費，內需股今日表現強勁，海底撈(06862)漲5.2%，報10.44元，蒙牛乳業(02319)彈4.4%，新東方(09901)升3.8%，包攬藍籌股頭三位；潤啤(00291)收高3.6%，攜程(09961)漲2.8%，農夫山泉(09633)揚2.7%。



值得留意，《人民日報》今天發表文章談消費形勢，提到消費品以舊換新政策2024年推出以來受到廣泛歡迎，隨著今年政策「退坡」，疊加政策邊際效應有所減弱，近期對消費景氣回落的擔憂有所增加。對於當前消費市場的新變化要科學研判，客觀看待。



客觀而言，歷史上促消費政策退出，往往要經歷一個消化期，也需要新的政策接續。下一階段，政府要努力做好穩就業促增收各項工作，持續完善社會保障體系，推動存量政策與增量政策協同發力，充分激活超大規模市場蘊含的消費潛能，為經濟高質量發展注入源源不斷的內需動能。



*內房齊挫，房地產開發投資續創歷史最大降幅*



今日內房股普遍走低，龍湖(00960)跌約2.2%，收報3.8元，連跌7日，盤中低見3.805元創52周新低；萬科(02202)挫2.9%，盤中低見1.99元創52周新低；中海外(00688)跌近2%，世茂集團(00813)軟2.6%。



國家統計局數據顯示，1-10月，全國房地產開發投資57215億元人民幣，同比下降21.6%，續創歷史最大降幅，1-9月為降20.6%；其中，住宅投資44102億元人民幣，下降21.4%。1-10月，全國新建商品房銷售面積和銷售額同比分別下降13.7%和14.3%。房屋新開工面積下降24.4%，新房市場延續調整態勢。



此外，樓價跌勢未止。據路透測算，內地10月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降2.4%；環比下降0.1%，為連續五個月保持該水平。



開源證券研報指出，在需求端，後續核心城市限制性政策優化、公積金貸款、城市更新等方向仍有較大放鬆空間，若政策力度和推進速度進一步加強，房地產市場止跌回穩進程有望加快，維持行業「看好」評級。



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