《中國要聞》中國－東盟自貿區3.0升級議定書下月生效，拓展數碼經濟等領域

中國-東盟領導人會議今日在菲律賓馬尼拉舉行，雙方領導人共同宣布，中國－東盟自貿區3.0版升級議定書將於今年12月1日正式生效實施。這標誌著雙方經貿合作由傳統的關稅減免、市場開放，進一步邁向數碼經濟、綠色發展、標準互認及供應鏈協同等制度性合作。



*自貿合作持續深化*



中國與東盟領導人自2002年開始宣布開啟自貿區建設。2010年中國－東盟自貿區1.0版全面完成，雙方對整體超過90%的產品實施零關稅。2015年，2.0版升級議定書簽署，並於2019年全面生效實施，進一步擴大服務投資開放。2022年11月，雙方啟動3.0版升級談判，並於2025年5月全面完成。2025年10月，雙方正式簽署3.0版升級議定書，中國－東盟自貿合作拓展至數位、綠色、標準、產供鏈等新興領域。



隨著中國－東盟自貿區建設不斷深化，中國已連續17年維持東盟第一大貿易夥伴，東盟連續六年成為中國第一大貿易夥伴。2025年雙方貿易額突破1兆美元，比2002年中國－東盟自貿區建設初增長了18倍。



*數碼經濟領域「軟硬聯通」合作*



升級議定書內容包括貿易便利化等「邊境上」措施，也涵蓋數位、綠色、標準、供應鏈等「邊境後」新興領域，將為雙方企業進一步深入挖掘貿易投資合作潛力提供更多新機會。



在數位經濟領域，雙方不僅將在物流、數位基礎設施等「硬聯通」領域進行互聯互通合作，還將加強單一窗口、電子發票、電子支付、電子提單等「軟聯通」合作，提高系統相容性，降低企業成本，並涵蓋人工智慧等新興領域合作，貼合市場與企業發展需求。加強數位經濟合作，有利於推動建構開放、安全、穩定、可預期的中國東盟數位貿易和投資合作環境，賦能近21億人口的區域大市場和產業鏈供應鏈，為企業帶來龐大商機。



*綠色經濟領域確立八大優先合作方向*



在綠色經濟領域，雙方以全球發展倡議目標原則為引領，建立了自貿區項下的全面合作框架，並確立了綠色貿易、綠色投資、循環經濟、永續金融、綠色技術、綠色標準、永續能源、數位化綠色化協同發展8大優先領域，貫穿研發、融資、生產、消費、消費、全鏈。未來雙方將在上述框架下，共同推動加強新能源汽車、光電等重點領域合作。



*標準及技術規則鼓勵承認彼此合格評定結果*



在標準和技術法規與合格評定程序領域，雙方首次明確在製定自身標準時，如果沒有可供參考的國際標準，可考慮參考對方標準，鼓勵承認彼此合格評定結果，聯合製定合格評定程序，並提出新能源汽車、電子電器等優先合作領域。



*首納供應鏈合作，承諾促進關鍵產品自由流通*



在供應鏈互聯互通領域，雙方首次在自貿協定中納入供應鏈合作，並共同作出承諾。雙方將共同促進關鍵產品和服務自由流通，利用數位技術進一步提升貿易便利化水平，增強區域供應鏈韌性和連結性。同時，強化基礎設施互聯互通，鼓勵透過進行多式聯運、促進永續口岸發展、提升口岸生產力和效率等助力解決物流和交通瓶頸問題，便利雙方產品和服務流通。目前中國與東盟產業鏈供應鏈合作正朝著覆蓋上中下游全鏈條深度融合的方向發展。



*利用數位化技術提高貿易便利*



在海關程序和貿易便利化領域，雙方將利用數位化技術進一步提高貿易便利化水準。同時，加強「智慧海關」合作，提升海關監管的智慧化、數位化水平，簡化通關程序，減少通關時間。以智慧口岸為例，口岸通關可實現24小時．「不打烊」「零等待」，極大提升通關效率。企業提前上傳電子報關單、電子發票、檢疫證明等單證，系統自動與主管機關分享，實現「一次提交、一次查驗、一次放行」。



*打造公平有序的區域市場環境，提高企業信心*



此外，在競爭與消費者保護領域，雙方將致力於打造公平有序的區域市場環境；在中小微型企業領域，雙方將支持中小企業更好融入區域價值鏈；在衛生與植物衛生措施領域，雙方將進一步加強資訊交流與技術合作，提升法律法規及政策透明度。整體來說，升級議定書不直接涉及市場准入優惠，但著眼於推動更深層的區域內規則標準協同，目的是透過制度性安排讓企業對區域市場更有信心，產業發展環境更有確定性。



《經濟通通訊社16日專訊》