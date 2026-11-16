【車企血戰】中汽協開展供應商帳款支付調研評估，涉上汽、廣汽等17家重點車企

中國汽車工業協會表示，將對上汽、廣汽等17家重點汽車企業的供應商帳款支付情況開展調研評估，推動汽車企業規範供應商帳款支付。



此次調研評估工作每年開展一次，採取「車企定期報送+樣本供應商抽查」相結合的方式進行。汽車企業需於每年1月31日前報送上一年度帳款支付情況報告，並於7月31日前報送當年上半年帳款支付情況報告。同時，將從每家企業的供應商中隨機抽取樣本供應商，數量不少於15家，通過資料核查、現場調研等方式確認報送信息的真實性。



評估內容包括企業帳款支付管理制度和數字化系統建設情況；中小企業帳款支付帳期是否不超過60天、是否全部採用現金支付；非中小企業帳款支付帳期是否符合60天要求，以及現金和銀行承兌匯票支付比例是否不低於80%等。



工業和信息化部相關負責人表示，此次調研評估是落實《關於推動汽車企業規範供應商帳款支付優化帳期管理的通知》要求的重要舉措。該《通知》旨在進一步規範新能源汽車產業競爭秩序，推動汽車企業規範採購貨物、工程、服務等帳款支付，努力構建公平公正、誠實守信、互利共贏的整車－零部件合作關係。



17家重點汽車企業名單：



中國第一汽車集團有限公司 上海汽車集團股份有限公司 東風汽車集團有限公司 重慶長安汽車股份有限公司 廣州汽車集團股份有限公司 北京汽車集團有限公司 奇瑞汽車股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 長城汽車股份有限公司 吉利汽車集團有限公司 比亞迪汽車工業有限公司 賽力斯集團股份有限公司 北京理想汽車有限公司 蔚來控股有限公司 廣東小鵬汽車科技集團有限公司 小米汽車科技有限公司 浙江零跑科技股份有限公司



《經濟通通訊社16日專訊》