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AH股新聞

16/11/2026 09:46

【聚焦數據】統計局：10月70城樓價同比降幅續收窄，一線城市環比總體上漲

　　國家統計局今日公布2026年10月份商品住宅銷售價格變動情況統計數據。國家統計局城市司高級統計師楊彩芳解讀數據指，2026年10月份，70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比總體上漲，二三線城市環比下降，一二三線城市同比降幅繼續收窄。
　
*一線城市新樓價格環比持平，二手樓價格環比上漲*
　
　　10月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲0.1%轉為持平。其中，上海和深圳分別上漲0.2%和0.1%，廣州持平，北京下降0.1%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為下降0.1%。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.2%，降幅與上月相同。70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環比上漲城市有14個，比上月減少3個。
　
　　10月份，一線城市二手住宅銷售價格環比上漲0.2%，漲幅與上月相同。其中，上海、廣州和深圳分別上漲0.5%、0.2%和0.1%，北京持平。二線城市二手住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅比上月擴大0.1個百分點。三線城市二手住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅與上月相同。70個大中城市中，二手住宅銷售價格環比上漲城市有7個，比上月減少2個。
　
*一二三線城市商品住宅銷售價格同比降幅繼續收窄*
　
　　10月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降0.1%，降幅比上月收窄0.4個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降2.6%、0.4%和0.2%，上海上漲2.7%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降2.0%和3.6%，降幅分別收窄0.4個和0.3個百分點。
　
　　10月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降0.4%，降幅比上月收窄1.1個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降1.5%、1.8%和0.5%，上海上漲2.2%。二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降4.1%和5.0%，降幅均收窄0.4個百分點。


《經濟通通訊社16日專訊》

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