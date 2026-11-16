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AH股新聞

16/11/2026 11:32

【ＡＩ】中國產品包攬全球AI大模型周調用量榜前四席，騰訊混元Hy4衝進前二

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國AI大模型周調用量119.1萬億Token，連續29周超美國
▷ 全球前四調用量模型均為中國產品，DeepSeekV4.1-Flash-1017居首
▷ 騰訊混元Hy4周調用量18.1萬億Token，11月4日發布後升至第二

　　內媒「每日經濟新聞」根據OpenRouter最新數據測算，上周(11月9日至15日)全球AI大模型總調用量為211萬億Token，環比增長0.48%。

　　其中，上榜的AI大模型中，中國AI大模型周調用量達119.1萬億Token，環比增長2.51%；同期美國AI大模型周調用量為14.83萬億Token，環比增長6.08%。中國大模型周調用量連續二十九周超過美國，穩居全球首位。

*DeepSeek V4.1-Flash-1017連續四周位居第一*

　　DeepSeek V4.1-Flash-1017連續四周位居第一，周調用量達59.2萬億Token，環比增長6%。騰訊混元Hy4升至第二，周調用量達18.1萬億Token，環比增長42%。Hy4於11月4日正式發布。

　　DeepSeek V4.1-Flash位居第三，周調用量達15.5萬億Token，環比下滑12%；智譜GLM 5.3 Flash排在第四，周調用量達11.9萬億Token，環比下滑10%。

　　此外，小米MiMo-V2.6-Flash時隔兩周再次衝上榜單，排在第八，周調用量達4.23萬億Token，環比增長88%；智譜GLM 5.3也登上榜單，位居第九，周調用量達3.76萬億Token，環比增長3%。

　　值得注意的是，此前一周排名第八的MiniMax M3.1 Flash、排名第九的Kimi K3.1 Pro跌出榜單前十。


《經濟通通訊社16日專訊》

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