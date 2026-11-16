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16/11/2026 15:12

《Ｂ股行情》上證B股指數收跌1.1%，深證B收跌0.2%

　　上證B股指數收跌1.1%，報271.82點。深證B股指數收跌0.2%，報1120.17點。


《經濟通通訊社16日專訊》

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