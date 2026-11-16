《Ａ股焦點》貴金屬價格下調，黃金板塊挫，曉程科技跌超5%

美元走強，黃金、白銀價格短線跳水，現貨黃金跌1.08%，報3837.91美元/盎司；現貨白銀價格跌3.02%，報47.21美元/盎司。滬深黃金板塊挫，曉程科技(深:300139)大跌5.4%，白銀有色(滬:601212)軟4.3%，湖南白銀(深:002716)跌4.2%，湖南黃金(深:002155)、招金黃金(深:000506)、四川黃金(深:001337)跟挫。
《經濟通通訊社16日專訊》
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16/11/2026 14:19
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