【聚焦ＡＰＥＣ】《求是》刊習近平歷年APEC峰會有關「攜手共建亞太命運共同體」重要論述

最新一期《求是》雜誌以《攜手共建亞太命運共同體》為題，輯錄國家主席習近平2013-2025年期間出席APEC峰會的演講和發言重點，有關攜手共建亞太命運共同體的重要論述。



習近平強調，亞太各經濟體利益交融，命運與共，一榮俱榮，一損俱損。亞太經合組織的誕生和發展順應了開放融合的歷史潮流，順應了亞太地區謀求發展的強烈願望，順應了各國人民攜手應對挑戰的共同需要。如今的亞太，是全球最具增長活力和發展潛力的經濟板塊，也是舉世公認的世界經濟增長的一個重要引擎。



亞太經合組織是亞太地區最重要的經濟合作機制，為促進亞太地區增長和繁榮作出了重要貢獻。要牢固樹立亞太命運共同體意識，共同構建開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏的亞太命運共同體；以自身發展帶動他人發展，以協調聯動最大限度發揮各自優勢，傳導正能量，形成各經濟體良性互動、協調發展的格局。



*要帶頭維護和平穩定，帶頭實行開放融通，勇於「拆牆」*



放眼未來，亞太要繼續做推動經濟全球化的火車頭。亞太經合組織因應經濟全球化浪潮而創立，以促進貿易和投資自由化便利化、支持經濟增長和繁榮為目標宗旨。應該重溫創立亞太經合組織初心，以更具活力和韌性的亞太合作為世界作出突出貢獻。要帶頭維護和平穩定。我們要堅持各國無論大小、強弱、貧富，都有平等參與國際事務的權利。堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，通過對話協商解決分歧和爭端。要帶頭實行開放融通。我們要堅定維護以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，加強團結協作，反對保護主義，抵制單邊霸凌，避免世界重回叢林法則。勇於「拆牆」，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，推進區域經濟一體化和亞太自由貿易區建設，為全球經濟增長貢獻亞太力量。



要帶頭堅持合作共贏。我們要秉持和而不同理念，充分發揮亞太經濟體多樣性突出的特點，促進優勢互補，共同做大亞太合作蛋糕，兼顧自身利益和他方利益，形成各國相互成就、共同發展的合作格局。要帶頭促進普惠包容。我們要堅持以人為本，全面落實聯合國2030年可持續發展議程，深化發展戰略對接，加大對發展中經濟體支持，更好彌合發展鴻溝，不斷增進人民福祉，促進亞太全體人民共同富裕。



*著力推進亞太自貿區、互聯互通、數字經濟、人工智能等務實合作*



2026年，中國將第三次擔任亞太經合組織東道主。中方願以此為契機，同各方攜手構建亞太共同體，促進亞太地區增長和繁榮，著力推進亞太自由貿易區、互聯互通、數字經濟、人工智能等務實合作，為亞太發展注入更大活力和動力，更多造福亞太人民。



中國一步步走向亞太，亞太也一步步走向中國，中國已經成為絕大多數亞太經合組織成員主要貿易夥伴和出口市場。無論發展到甚麼程度，中國都將扎根亞太、建設亞太、造福亞太。中國堅定不移走和平發展道路，奉行互利共贏的開放戰略，在謀求自身發展的同時積極帶動亞太國家共同發展，為本地區人民創造更多機遇。



《經濟通通訊社16日專訊》