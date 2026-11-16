【聚焦ＡＰＥＣ】中日首腦APEC期間會談機會近乎零，兩國該如何破冰？

亞太經合組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議將於11月18-19日在深圳舉行，中美俄三國元首定於19日（周四）在APEC峰會期間舉行三邊會晤，這場歷史性會面勢將成為APEC「中國年」最濃重的一筆。



另一邊廂，與中國關係降至冰點的日本，首相高市早苗據報尋求與中國國家主席習近平在APEC期間舉行雙邊會談，不過日媒共同社日前引述多名中日關係消息人士透露，協調期間，中方不改拒絕對話的姿態，強烈批評高市一年前的「台灣有事就是日本有事」言論，直言「日本將成為唯一一個不與習近平會談的國家」。



在11月16日的中國外交部例行記者會上，有記者問到，中方目前是否有與俄羅斯、日本等國在APEC峰會期間舉行雙邊會談的安排時，發言人毛寧強調，「關於APEC領導人非正式會議期間的雙邊會晤，目前我沒有可以提供的消息。如有消息，我們也會及時發布」。



雖然中日元首峰會實現的機會恐怕近乎零，但外界仍然關注高市在APEC場內能否與習近平有所接觸、互動。



日媒表示，日方曾有人期待借APEC之機打開僵局，但至今仍未找到對話突破口，兩國關係長期惡化將難以避免。



*APEC前出席東盟相關會議，高市與李強也難會面*



中日關係要破冰，日本必須踏出第一步。高市早苗在近期談到中日關係時，形容中國是重要鄰國，將推進維護國家利益的對話，構建具建設性且穩定的關係。但這遠遠不夠。



中方的態度一直十分明確，「當前中日關係面臨嚴重困難，責任完全在日本一方」，敦促日方必須糾正在台灣問題上的錯誤言行。中國外交部發言人郭嘉昆11月6日在「台灣有事」言論滿1年的前夕，於外交部例行記者會上強硬表態，炮轟日方「公然發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，挑戰中國國家主權，動搖中日關係政治基礎」，而且「1年過去了，日本當局仍在原地打轉，對問題回避躲閃，始終沒有拿出反思糾錯的誠意和行動」。



在APEC峰會舉行前，高市早苗和中國國務院總理李強分別前往菲律賓馬尼拉出席東盟(ASEAN)相關首腦會議，惟兩人基本上也沒有會面的可能，官方公布的行程幾乎沒有重疊--李強15日抵達馬尼拉，計劃出席完16日舉行的中國與東盟首腦會議就回國；高市早苗16日才抵達馬尼拉，出席17日的東盟與中日韓(ASEAN+3)首腦會議以及東亞峰會(EAS)。



*學者：或需繼續摸索彼此都接受的下台階*



東京大學東洋文化研究所特聘研究員林泉忠認為，相信中日雙方還需要繼續摸索一段時間，找到彼此都接受的下台階，關係才有可能緩和。他以2012年日本政府「國有化」釣魚台事件為例，當時中日關係墮入冰點，直至2014年11月雙方達成「四點原則共識」並重申遵守「中日四個政治文件」才破冰。他並強調，21世紀以來的中日關係，「主導權就一直在北京，不在東京」。



與此同時，外界關注高市在APEC峰會期間，會否與台方APEC代表、宏碁集團創辦人施振榮互動和可能的後續。高市在去年韓國APEC峰會期間與台方代表林信義會面約20分鐘，還在社交平台公開兩人的合照，因而遭到北京強烈抗議。日前施振榮表示，此次並未安排與高市早苗舉行正式會談，但應有機會在會場交談。



《經濟通通訊社16日專訊》