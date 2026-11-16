《大灣區》習近平中山考察，到深中通道西人工島、孫中山故居紀念館

新華社報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平今日在廣東省中山市考察時強調，深入學習貫徹黨的二十屆五中全會精神，把全會作出的各項決策部署不折不扣落到實處，以持之以恆推進全面從嚴治黨的新成效，更好推動珠江口東西兩岸融合發展，奮力開創粵港澳大灣區高質量發展新局面。



習近平今日上午在中共中央政治局委員、廣東省委書記黃坤明和省長孟凡利陪同下，來到中山市考察調研。



深中通道東起深圳，西接中山和廣州南沙，是粵港澳大灣區重要交通樞紐。習近平來到深中通道西人工島，登上平台眺望，實地了解通道建設運營情況。他指出，建設粵港澳大灣區，首先要推進交通一體化。深中通道在促進珠江口東西兩岸融合發展中發揮了開路先鋒作用，要進一步把這一超大型交通工程管理好、運營好，使其更好服務粵港澳大灣區建設。



*冀中山市緊緊抓住機遇，大力推動科技創新和產業創新深度融合*



隨後，習近平來到位於中山市翠亨新區的灣區未來科技城，走進展廳察看中山市生物醫藥、電子信息、高端裝備等現代產業發展成果，以及家具等傳統產業產品展示，了解當地承接產業轉移、推動傳統產業轉型升級、發展新興產業等情況，詢問有關創新產品的性能特點和市場前景。他強調，建設粵港澳大灣區是黨中央作出的重大戰略部署，廣東肩負著重要使命，珠江口兩岸的廣州、深圳、珠海、東莞、中山等地要發揮先導作用。他希望中山市緊緊抓住機遇，堅持以改革創新為根本動力，健全區域合作機制，營造優良營商環境，下大氣力推動科技創新和產業創新深度融合，不斷邁出推動高質量發展新步伐。



習近平對現場的中小企業負責人和科技人員代表說，新時代新征程，中國式現代化建設氣象萬千。大家身處這個好時代，在這片創新創業的沃土上工作和生活，要倍加珍惜、銳意進取，努力為廣東的發展、為粵港澳大灣區建設、為實現高水平科技自立自強多作貢獻。



*要學習、繼承、發揚孫中山的寶貴精神，講好革命故事*



今年是孫中山先生誕辰160周年。習近平前往位於中山市南朗街道的孫中山故居紀念館，向孫中山先生銅像敬獻花籃，參觀「中國民主革命的偉大先驅--孫中山」展覽，察看故居保護情況，並同紀念館工作人員、孫中山生平和思想研究人員代表等親切交流。習近平指出，孫中山先生為民族獨立、社會進步、人民幸福建立了不朽功勳，是一代偉人。新征程上，要學習、繼承、發揚他的寶貴精神，激勵海內外全體中華兒女為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥。要深入研究孫中山先生的生平和思想，講好孫中山先生的革命故事，教育引導廣大幹部群眾特別是青少年學習偉人風範、矢志愛國報國。



考察途中，習近平強調要切實做好歲末年初各項工作，鞏固拓展樹立和踐行正確政績觀學習教育成果，統籌發展和安全，推動經濟持續向新向優向好，全面落實保障改善民生政策舉措，確保完成全年主要目標任務，實現「十五五」良好開局。



《經濟通通訊社16日專訊》