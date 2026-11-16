【聚焦數據】內地首10月地產投資降21.6%，商品房銷售額跌14.3%

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▷ 同期商品房銷售面積降13.7%，銷售額降14.3%
▷ 房地產開發企業到位資金61530億元，同比下降21.9%
國家統計局今日公布，1-10月份，全國房地產開發投資57215億元(人民幣．下同)，同比下降21.6%(按可比口徑計算)，續創歷史最大降幅，1-9月為降20.6%；其中，住宅投資44102億元，下降21.4%。
*新建商品房銷售面積、銷售額分別降13.7%和14.3%*
1-10月份，新建商品房銷售面積61358萬平方米，同比下降13.7%；其中住宅銷售面積下降14.2%。新建商品房銷售額58550億元，下降14.3%；其中住宅銷售額下降14.1%。根據住房城鄉建設部數據，1-10月份，二手房交易網簽面積67971萬平方米，同比增長11.4%。
10月末，新建商品房待售面積74412萬平方米，同比下降1.7%。其中，待售3年以下面積53652萬平方米，下降5.3%。
*房地產開發企業到位資金同比下降21.9%*
1-10月份，房地產開發企業房屋施工面積568164萬平方米，同比下降13.0%。其中，住宅施工面積394637萬平方米，下降13.3%。房屋新開工面積37036萬平方米，下降24.4%。其中，住宅新開工面積26959萬平方米，下降24.9%。房屋竣工面積25544萬平方米，下降26.6%。其中，住宅竣工面積17914萬平方米，下降27.9%。
1-10月份，房地產開發企業到位資金61530億元，同比下降21.9%。其中，國內貸款8148億元，下降33.4%；自籌資金22169億元，下降21.9%；定金及預收款19620億元，下降15.5%；個人按揭貸款8414億元，下降22.1%。
《經濟通通訊社16日專訊》
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