  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

16/11/2026 10:08

【聚焦數據】內地首10月地產投資降21.6%，商品房銷售額跌14.3%

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 1-10月全國房地產開發投資57215億元，同比下降21.6%
▷ 同期商品房銷售面積降13.7%，銷售額降14.3%
▷ 房地產開發企業到位資金61530億元，同比下降21.9%

　　國家統計局今日公布，1-10月份，全國房地產開發投資57215億元(人民幣．下同)，同比下降21.6%(按可比口徑計算)，續創歷史最大降幅，1-9月為降20.6%；其中，住宅投資44102億元，下降21.4%。

*新建商品房銷售面積、銷售額分別降13.7%和14.3%*
　
　　1-10月份，新建商品房銷售面積61358萬平方米，同比下降13.7%；其中住宅銷售面積下降14.2%。新建商品房銷售額58550億元，下降14.3%；其中住宅銷售額下降14.1%。根據住房城鄉建設部數據，1-10月份，二手房交易網簽面積67971萬平方米，同比增長11.4%。

　　10月末，新建商品房待售面積74412萬平方米，同比下降1.7%。其中，待售3年以下面積53652萬平方米，下降5.3%。

*房地產開發企業到位資金同比下降21.9%*
　
　　1-10月份，房地產開發企業房屋施工面積568164萬平方米，同比下降13.0%。其中，住宅施工面積394637萬平方米，下降13.3%。房屋新開工面積37036萬平方米，下降24.4%。其中，住宅新開工面積26959萬平方米，下降24.9%。房屋竣工面積25544萬平方米，下降26.6%。其中，住宅竣工面積17914萬平方米，下降27.9%。
　
　　1-10月份，房地產開發企業到位資金61530億元，同比下降21.9%。其中，國內貸款8148億元，下降33.4%；自籌資金22169億元，下降21.9%；定金及預收款19620億元，下降15.5%；個人按揭貸款8414億元，下降22.1%。


《經濟通通訊社16日專訊》

【你點睇？】香港高溫破142年歷史紀錄，林超英批暑熱警告形同虛設，你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

港元定存大比拼！美國加息預期升溫，銀行出招吸客，華僑1個月5...

15/11/2026 13:29

貨幣攻略

神州經脈 | 習近平將南下主持APEC峰會，廣東進出口連續5...

13/11/2026 17:45

聚焦APEC

敘利亞捲入也門戰局，走向去伊朗化

12/11/2026 12:09

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金