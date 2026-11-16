【聚焦數據】內地10月原煤產量降幅收窄，原油產量增速加快

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▷ 10月原油產量1845萬噸，同比增2.3%，增速加快0.1百分點
▷ 10月天然氣產量222億立方米，同比增0.8%，9月為降1.0%
國家統計局公布，10月份，規模以上工業原煤產量3.8億噸，同比下降5.8%，降幅比9月份收窄1.0個百分點；日均產量1242萬噸。1-10月份，規上工業原煤產量38.3億噸，同比下降3.8%。
10月份，規上工業原油產量1845萬噸，同比增長2.3%，增速比9月份加快0.1個百分點；日均產量59.5萬噸。1-10月份，規上工業原油產量18304萬噸，同比增長1.1%。
*原油加工量降幅收窄，天然氣產量轉增*
10月份，規上工業原油加工量5830萬噸，同比下降8.1%，降幅比9月份收窄0.3個百分點；日均加工量188.1萬噸。1-10月份，規上工業原油加工量57190萬噸，同比下降6.9%。
10月份，規上工業天然氣產量222億立方米，同比增長0.8%，9月份為下降1.0%；日均產量7.2億立方米。1-10月份，規上工業天然氣產量2181億立方米，同比增長0.9%。
*火電、水電發電量降幅擴大，風電、太陽能發電量增速加快*
10月份，規上工業發電量7940億千瓦時，同比下降2.1%；日均發電256.1億千瓦時。1-10月份，規上工業發電量82904億千瓦時，同比增長1.8%。
分品種看，10月份，規上工業火電同比下降7.3%，降幅比9月份擴大5.9個百分點；規上工業水電下降18.9%，降幅擴大0.8個百分點；規上工業核電增長17.5%，增速放緩4.0個百分點；規上工業風電增長33.7%，增速加快23.1個百分點；規上工業太陽能發電增長31.0%，增速加快11.5個百分點。
《經濟通通訊社16日專訊》