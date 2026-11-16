【ＦＯＣＵＳ】人幣強勢又低息，點心債的生意經

【FOCUS】一邊是人幣兌港幣持續升值，北區水貨客再現；另一邊是財政部上月在港發行的今年第五期人幣國債，發行利率刷新歷史新低。如此「既強勢、又低息」的神仙組合，隨著周一（16日）首個離岸人民幣債券（俗稱點心債）指數正式登場，令北京鋪陳多年的國際化棋局，露出又一精妙底牌。



*買又抵買借又抵借*



美匯指數升至20個月新高之際，人幣兌美元中間價年初至今卻強勢升值約4.5%，境外機構連續5個月增持（截至9月）中國國債。與此同時，財政部上月在港發行155億元人民幣國債，2年、5年、10年期利率低至1.24%、1.38%、1.67%，創有記錄以來新低。



看似矛盾的現象背後，實則是聰明錢一邊算帳、一邊站隊。表面看，人幣國債利率近全球包尾，但對投資者而言，計入票息及匯率升值後，實際收益未必跑輸。再者，有財政部在港發行人幣國債這一無風險利率定價之錨，從順豐到美團，從韓國產業銀行到哈薩克斯坦開發銀行，眾多發行人紛紛因低息「利誘」發行點心債，推動人幣從貿易中介晉級至融資貨幣。



*點心債指數首問世*



但若只將眼光聚焦點心債發行規模（首9月5900億元 VS 去年全年4480億元），未免忽略了真正的硬仗－－資產配置及價值儲備。對眾多海外長線基金而言，過往投資人民幣的痛點，並非有沒有資產，而是如何對沖風險、如何納入組合。8月上市的5年期國債期貨，提供了管理內地債券久期及利率風險的工具；而今日推出的首個點心債指數，則補上了「計價基準」的短板。



據港交所介紹，點心債指數一舉涵蓋305隻債券、8500億元人民幣名義本金，目前已有12間資管機構獲授權推ETF、指數基金等產品。其最大意義，在於形成「指數－ETF－資金流入－市場深度」的良性循環，從而吸引更多全球資金將人民幣資產納入投資組合。



*甲廈租金升有啟示*



跟債市併行不悖的，還有南向港股通日均成交额上半年錄1231億港元，佔港股現貨總成交比重突破23%，另一塊拼圖則是人民幣計價黃金期貨。簡而言之，北京的「棋局」從來不是一次性開放資本賬，而是恰恰在資本賬未完全開放的當下，在香港建立起集融資、定價、對沖、儲備為一體的人民幣資產境外生態。



從首三季中環超甲級商廈租金大升逾24%，創近16年最勁，長江集團中心二期租務有價有市看，香港早已不僅有活躍股市、離岸櫃位，而是人幣資產的風險管理、全球配置中心雛形初顯。