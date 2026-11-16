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AH股新聞

16/11/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，上周五(13日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)2898.90
貴州茅台(600519)1753.77
源杰科技(688498)1378.45
海光信息(688041)1151.33
藥明康德(603259)1058.37
盛科通信(688702)1050.51
生益科技(600183)1043.83
工業富聯(601138)852.69
中國平安(601318)845.79
中天科技(600522)845.24

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)4651.55
新易盛(300502)2888.37
東山精密(002384)1975.39
寧德時代(300750)1503.23
北方華創(002371)1502.55
滬電股份(002463)1003.73
三環集團(300408)953.31
深南電路(002916)932.00
通富微電(002156)926.76
牧原股份(002714)881.00

（以上數字取小數點後兩個位）


《經濟通通訊社16日專訊》

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