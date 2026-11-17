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工業和信息化部、市場監管總局16日對外發布《以標準提升引領輕工業優化升級實施方案》，提出到2030年，基本形成全球領先的輕工業標準體系，標準供給更加有效，有力支撐、引領我國輕工業高質量發展。



實施方案明確加快推動以標準提檔升級引領輕工業向智能化、綠色化、融合化全面轉型，並提出到2027年，輕工業標準化工作機制更加健全，制修訂產品標準、方法標準等200項左右，開展100項左右標準實施情況評估分析和覆審，譯制輕工標準外文版30項左右，牽頭制修訂的國際標準佔比提升至8%左右。



實施方案圍繞優體系提質量行動、強制性國家標準築基行動等6個行動部署了一系列舉措，包括組織編制「十五五」輕工業標準體系；制定輕工業數智化轉型標準體系建設指南；探索制定「零碳工廠」標準；鼓勵老年群體、養老機構等採購獲得認證的老年用品產品；依托「一帶一路」、金磚國家等國際或區域合作機制，深化開展標準聯通行動等。



此外，實施方案還以專欄形式設置了標準質量提檔升級工程等4個工程，明確研究制定寵物用家電、特殊人群用服務機器人等新產品標準，實施電動自行車整車、電動自行車用鋰電池、充電器、電氣安全等強制性國家標準，推廣應用智能家用電器系統互操作系列國家標準等。



據悉，截至今年9月，中國現行有效輕工標準達7200餘項，尤其是「十四五」以來，新制修訂發布47項強制性國家標準，已建立起覆蓋家電、家具、玩具、製鞋、照明等重點民生領域的較為健全的輕工標準體系。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》