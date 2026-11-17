港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2337.11
|貴州茅台
|(600519)
|1435.47
|藥明康德
|(603259)
|1327.92
|瀾起科技
|(688008)
|1327.68
|紫金礦業
|(601899)
|1304.52
|生益科技
|(600183)
|1123.00
|中微公司
|(688012)
|1097.19
|招商銀行
|(600036)
|1004.64
|華虹宏力
|(688347)
|947.15
|海光信息
|(688041)
|884.71
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3042.59
|寧德時代
|(300750)
|2084.59
|新易盛
|(300502)
|1726.17
|北方華創
|(002371)
|1622.71
|東山精密
|(002384)
|1597.54
|滬電股份
|(002463)
|1202.07
|長川科技
|(300604)
|1092.89
|美的集團
|(000333)
|993.44
|天孚通信
|(300394)
|823.08
|通富微電
|(002156)
|809.06
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社17日專訊》