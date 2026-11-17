本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

《德勤中國2026財年社會影響力報告》今日正式發布。作為德勤中國連續第七年發布的影響力報告，本次報告重點聚焦人工智能產業賦能與中國企業全球化出海兩大核心話題，集中呈現本財年德勤中國在業務賦能、人才發展、環境保護、社會貢獻與公司治理五大領域的實踐成果。



報告顯示，德勤中國已將可持續發展理念深度融入戰略與運營之中，以長期相伴的專業力量，全面賦能企業搶抓發展機遇、陪伴人才蓄力成長與生態可持續發展，為中國經濟社會高質量發展注入專業動能。



報告提及，德勤中國將專業能力與公益投入相結合，圍繞鄉村振興、社區發展、應急援助與公益機構賦能形成多維度實踐。2026財年社會影響力投資價值總額2868萬元，員工公益服務時長51902小時。



德勤中國首席執行官劉明華表示，專業力量在人工智能浪潮與全球變局中，為企業高質量發展開闢新路徑。德勤中國第七份社會影響力報告以「專業所至，價值所生」為主題發布，堅守「立足本土，連接全球」與專業報國初心，緊扣新質生產力發展方向，一方面依託全球網絡護航中企出海、賦能專精特新企業創新成長，另一方面繼續圍繞萬人AI/GenAI人才計劃，以AI賦能鍛造未來人才梯隊，同步推進綠色轉型與社會公益投入，持續把專業能力轉化為經濟、人才、環境與社會的高質量發展動能，在變局中踐行長期主義，以信任為基石、創新為動力，與各界夥伴攜手，共創長遠、可持續的價值。



《經濟通通訊社17日專訊》