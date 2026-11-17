《鍾之日記》11月17日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



英偉達事件果然一如預期引致美國收緊AI芯片出口規管，今日科網股普遍受壓，AI大模型慘跌，百度(09888)績後股價更見新低，拖累港股向下。恒指全日收報23508，跌245點或1%，主板成交近1981億元。



*滬綜指收低0.5%四連跌，失守三千六*



滬綜指全天在3600點附近爭持，最終收低0.5%報3584.58點，創2025年8月4日以來新低，四連跌，累計跌幅2.63%；深成指軟0.49%，創業板指挫1.2%。滬深兩市成交額約1.46億元人民幣，較上一個交易日少2%。兩市近3900隻個股下跌。



盤面上，國產芯片產業鏈表現活躍，盛合晶微(滬:688820)升逾14%，華虹宏力(滬:688347)收高10.4%；美國特朗普政府宣布，將限制英偉達等公司向東南亞數據中心出口先進芯片，以防範中國企業遠程獲取美國先進算力，因此國產技術替代預期升溫。



AI應用端集體下挫，AI漫劇、AI營銷等板塊跌幅居前。業界指海外AI產業的動盪對A股科技股帶來了較大影響，近期圍繞英偉達事件的不確定性、美國規管加強、疊加AI資本開支持續性的擔憂，使投資者重新審視投資回報。



*美國出重拳阻中國遠程用AI算力，模型股慘跌*



美國政府最新採取行動，收緊英偉達(US.NVDA)等美企先進AI芯片及相關運算設備的出口管制，防止中國企業繞過現有出口限制，透過第三國數據中心遠程使用美國先進芯片。新規亦要求海外數據中心若向中國企業提供大量先進運算能力，須取得美國出口許可，並加強審查客戶的直接及間接持股和控制關係。



花旗稱，美國擬收緊中國遠程獲取先進算力的渠道，將迫使更多需求轉向國產芯片，從而利好中國本土的晶圓代工廠、封測廠、AI芯片供應商以及半導體設備供應商。花旗還表示，由於大語言模型訓練的算力需求很容易超過1200萬總處理性能(TPP)，新規對在海外租賃GPU集群的中國AI芯片企業/雲服務提供商構成利空。



大模型概念全日低氣壓，MiniMax(00100)插水7.1%，智譜(02513)挫5.3%。重磅科網股向下，阿里巴巴(09988)跌5.2%，騰訊(00700)收低3.7%。國產芯片股或成嬴家，獲資金力捧，華虹(01347)飆近8%，收報74.6元，為今日最佳藍籌股；壁仞科技(06082)大升8.2%，中芯(00981)亦漲6.8%。



*百度季度資本開支增逾九成，股價見新低*



百度(09888)公布業績，截至9月底止第三季歸屬股東淨利潤13.95億元(人民幣．下同)，較去年同期扭虧為盈；經調整淨利潤則跌36.5%至24億元，仍勝市場預期，公司更預期於今年底前宣布首次派息。惟百度季度資本開支達73.49億元，按年大增93%，股價急插，盤中低見69.7港元，創上市以來新低，最終收跌5.8%，報70.9港元，為表現最差藍籌。



業績期內，百度收入308.07億元，按年跌1.18%。一般性業務收入為249.73億元，增長1.27%；愛奇藝收入為60億元，減少10%。而在一般性業務當中，百度核心AI新業務收入132億元，按季升6%，按年增長37%，其中智能雲基礎設施收入82億元，按季升11%，按年增長94%。



百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏表示，儘管在線營銷業務面臨壓力，但很高興看到以人工智能為先的戰略正取得切實成果。本季度，智能雲基礎設施成為推動百度一般性業務收入增長的主要動力，同時百度核心AI新業務佔百度一般性業務收入佔比達到53%，進一步鞏固AI在業務中的核心地位。他亦提到，百度第三季經營現金流亦保持正值，達28億元。



瑞銀發表報告指，百度第三季收入大致符合該行及市場預期，經調整淨利潤亦高於該行及市場預期，但料投資者對業績反應中性，因強勁的AI雲基建增長被疲軟的核心業務所抵銷。該行維持公司「買入」評級及美股目標價140美元。



大摩認為，百度第三季各項收入表現均符合預期；核心非公認會計準則經營利潤亦符合預期。百度保持審慎的AI投資策略並專注於投資回報，此外，公司於第三季回購1.14億美元股份，並預計將於2026年底前宣派首次股息，予「大市同步」評級，美股目標價130美元。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。