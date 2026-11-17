近日，有內媒報道稱，三六零(滬:601360)副總裁、市場部負責人卜思南因涉嫌職務侵佔等問題，於上周一被警方帶走。對此，卜思南於11月16日晚間通過微信向內媒回應稱，被帶走的傳聞「不是真的」，目前「在處理ing」。當被問及微信是否由本人使用時，他明確回覆是本人。



三六零今早低開低走，現跌2.54%，報7.66元人民幣。



據悉，今年8月17日，三六零集團對市場與傳播中心進行組織調整，設立公關部和市場部，任命陳朝華為公關部負責人、卜思南為市場部負責人。



值得注意的是，在網傳被帶走的時間之前，卜思南仍以360集團副總裁身份參加公開活動。



公開信息顯示，11月2日，2026年世界互聯網大會「互聯網之光」博覽會在浙江烏鎮開幕，卜思南曾以三六零集團副總裁身份負責接待，並介紹有關情況。



11月4日，他又以360集團副總裁、教育事業部總經理身份，出席在北京大學中關新園群英廳舉行的「AI+X青年人才實踐發展論壇」。該論壇由北京大學信息科學技術學院和中國技術交易所聯合主辦，卜思南以《智能體時代，培養AI原生人才》為題發表主旨演講。



《經濟通通訊社17日專訊》