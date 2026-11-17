房地產開發商--金科股份(深:000656)昨晚發布關於公司股票存在可能因股價低於面值被終止上市的風險提示公告。



根據公告，公司股票於2026年11月16日收盤價為0.97元（人民幣．下同）/股，公司股票收盤價低於1元。根據相關規定，公司應當披露股票可能被終止上市的風險提示公告。據此，公司股票存在可能因股價低於面值被終止上市的風險。



金科股份現跌停，報0.87元。



金科股份此前披露的三季報顯示，今年前三季度公司實現營業收入約3.48億元，同比下降93.88%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約1672.8萬元，同比增長100.16%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約-1.55億元，同比增長98.35%；經營活動產生的現金流量淨額約-1.44億元，同比增長77.22%。



資料顯示，金科股份主營業務為房地產開發，前身是重慶東源鋼業股份有限公司，於1987年3月20日由原重慶鋼鐵公司第四鋼鐵廠改組設立，並於1996年11月28日在深交所上市。



《經濟通通訊社17日專訊》