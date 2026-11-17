據路透引述文件報道，中國企業及研究機構正愈來愈多利用美國領先人工智能模型的輸出結果，訓練本土競爭模型。這種被稱為「蒸餾」(Distillation)的技術，從學術實驗走向中國產業界的主流應用。



知情人士透露，7月於成都舉行的會議上，美國商務部官員曾向中國監管機構表達了對開發者收集美國領先AI模型生成內容的擔憂，並警告部分行為可能構成知識產權盜竊。中國官員則稱，蒸餾是AI開發中的標準技術手段，並表示若相關行為構成知識產權侵權，他們願意採取行動，但未作出具體承諾。



美國官員表示，華盛頓認為工業規模的蒸餾是中國AI模型縮小與美國競爭對手差距的主要原因。不過，熟悉中國AI開發的人士認為，蒸餾只是其中一項因素，工程技術、算法、數據及模型設計的進步，同樣有助提升本土模型能力。



*北京鼓勵進行「蒸餾」，以降低AI成本*



報道引述相關人士透露，由於擔憂蒸餾技術地緣政治敏感性日益升溫，中國AI開發者近幾個月已向北京的行業監管機構尋求指導，以明確正常使用外國模型與有組織收集模型生成數據，用於訓練之間的界限。



而有關文件記錄顯示，中國研究人員利用美國模型生成問題的答案、編寫電腦代碼以及尋找複雜問題的解決方案，隨後中國企業開發軟件將這一過程自動化，專門人員則為規模較小的本土模型準備訓練材料。文件還表明，北京方面正在鼓勵進行蒸餾，以降低AI成本，並使其更易於在中國強大的製造業領域部署。



*採用「蒸餾」或削弱華府晶片出口限制成效*



「蒸餾」並非違法行為，在世界其他地區也十分普遍。它能幫助開發者將部分特定能力保留在運行成本更低的小型系統中，從而可能降低對美國技術的依賴。中國廣泛採用蒸餾技術，可能會削弱美國對華先進晶片出口限制的效果，因為中國開發者可以借助美國競爭對手的模型來構建自身AI能力。今年9月，美國當局公開指摘中國企業大規模、有針對性地對美國AI模型進行蒸餾。



《經濟通通訊社17日專訊》