中國國際貿易談判代表兼商務部副部長李成鋼在亞太經合組織(APEC)領導人會議吹風會上表示，今年中方擔任APEC東道主以來，推動達成一系列務實經貿合作成果，同時中國堅持高質量發展與高水平對外開放，不斷提升增長動力、市場機遇、穩定預期等，持續為世界經濟注入確定性，中方願與亞太各經濟體繼續共同堅持亞太合作初心，提振亞太經濟穩健增長的堅定信心。



他提到，回顧一年經貿領域合作，商務部會同各相關部門，在經貿領域圍繞推進區域經濟一體化、支持世貿組織工作、深化數智合作和發展綠色經濟等4條主線推動合作，與APEC經濟體攜手達成近50項務實成果，涉及的領域廣、含金量足，對於中國推進更高水平的對外開放和引領亞太經貿合作具有重要意義。



他稱，面對不斷變化的區域和全球的經貿形勢，APEC成員堅持攜手合作，交出令人滿意的答卷。區域貿易總額由1989年的3.1萬億美元增長到2025年的約26萬億美元，36年增長逾8倍，增速顯著高於全球其他區域，表現亮眼。



亞太自貿區是APEC各方的共同願景，是推進亞太區域經濟一體化的主渠道。李成鋼介紹，中方倡議制定亞太自貿區有關成果文件，旨在為下一階段亞太自貿區工作打造系統務實的行動框架，推動各方加強宏觀政策和經貿規則協調。目前，各方正抓緊就單獨聲明開展磋商，有望在本次領導人非正式會議期間達成。



《經濟通通訊社17日專訊》