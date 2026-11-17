瑞銀集團表示，隨著企業盈利增長，加之低估值提升了中國市場作為全球投資組合多元化選擇的吸引力，MSCI中國指數仍有10%至15%的上漲空間。



瑞銀亞太區研究主管Eric Lin表示，儘管市場對全球人工智能相關投資的前景存在擔憂，但中國企業的盈利增長前景依然向好。Eric指，中國市場正在回歸，部分原因在於它能為投資者提供多元化配置的機會。瑞銀目前傾向於採取「槓鈴策略」：一方面配置金融股等具有防御屬性且能帶來收益的股票，另一方面布局科技硬件及人工智能相關股票。



《經濟通通訊社17日專訊》