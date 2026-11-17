據台媒報道，芯片設計業內人士稱，已接獲晶圓代工調價通知，漲幅從10%至逾20%不等，若未調整售價，毛利率或受影響約4至5個百分點。業內人士透露，明年包括台積電在內的合作晶圓廠都將調價，封測目前尚未再漲，但後續是否跟進，仍是成本變數。



業內人士透露，部分客戶以中國大陸供應商未漲價為由，要求維持原價，但公司無法因為PC市場不好就全數吸收成本，若客戶不願合理分攤，寧可放棄部分的產品與市場，將晶圓資源留給高階ASIC、客製化PMIC等較具門檻的產品。



《經濟通通訊社17日專訊》