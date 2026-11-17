廣東省人民政府印發《數字廣東建設「十五五」規劃》(以下簡稱《規劃》)。《規劃》提到，鍛造數字經濟核心產業新優勢。加快打造新的萬億級數字產業集群。壯大集成電路製造、先進封測等產業。培育光通信芯片、光傳感芯片等產業集群，布局人工智能芯片設計和製造。做強高端機器人核心部件製造業。培育6G產業，加快新一代核心器件與網絡通信設備產業化。



發展「人工智能+」軟件信息產業，推動傳統軟件智能重構。強化「模數共振」，培育模型即服務、智能體即服務等新業態，構建「通用模型-原生智能體-行業適配」體系，探索發展世界模型。發展超高清視頻與新型顯示等智能顯示終端。推廣工業機器人、服務機器人等智能產品。做強AI手機、AI電腦、智能家居、智能網聯汽車等產業，支持低空產品研發製造。探索類腦智能等新一代智能終端。



*加快打造新一代通信網，部署超高速光傳輸網絡*



《規劃》提出，加快打造新一代通信網。推動5G-A網絡規模部署，提升高頻高速通信能力。積極推進通智感一體化6G試驗技術攻關和應用探索。持續開展萬兆光網試點，部署超高速光傳輸網絡，建設粵港澳大灣區量子通信骨幹網，提升國際通信能力。推動沿海海域5G網絡基本覆蓋，強化海陸通信連接。建設運營通導遙一體化低軌星座，強化分布式多星協同能力。探索建設星地互聯中心。



《經濟通通訊社17日專訊》