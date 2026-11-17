滬深股市今早大幅低開，滬綜指一開始即失三千六關，盤中跌幅逐漸收窄，半日收市僅微跌0.01%報3602.07點，重返3600上方；深成指及創業板指轉跌為升，半日分別漲0.69%及0.72%。滬深兩市半日成交額8946億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段減60億或0.7%。



從板塊來看，芯片產業鏈集體反彈，指數升近3.8%，個股中華虹宏力(滬:688347)升14.6%，長川科技(深:300604)揚11.2%。美國商務部公布新規，進一步限制出口先進AI芯片至海外數據中心，以堵塞中國企業通過租賃海外數據中心獲取算力的渠道；花旗稱，美國此舉料利好中國本土晶圓代工廠、封測廠、AI芯片供應商以及半導體設備供應商。



下跌方面，煤炭及石油板塊走弱，鄭州煤電(滬:600121)大跌8.8%，昊華能源(滬:601101)挫約5%，中國石油(滬:601857)跌2.5%；AI漫劇概念走頹，昨股價破頂的文投控股(滬:600715)早盤跌停，公司公告稱，截至第三季度其AI漫劇業務收入佔營業收入比例約為2.57%，公司AI漫劇相關業務開展仍存在一定不確定性風險。



《經濟通通訊社17日專訊》