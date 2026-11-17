滬綜指全天在3600點附近爭持，最終收低0.5%報3584.58點，失守三千六關，並創2025年8月4日以來新低，四連跌，累計跌幅2.63%；深成指軟0.49%，創業板指挫1.2%。滬深兩市成交額約1.46億元(人民幣．下同)，較上一個交易日少268億元或2%。兩市近3900隻個股下跌。



盤面上，國產芯片產業鏈表現活躍，盛合晶微(滬:688820)升逾14%，華虹宏力(滬:688347)收高10.4%；美國特朗普政府宣布，將限制英偉達等公司向東南亞數據中心出口先進芯片，以防範中國企業遠程獲取美國先進算力，因此國產技術替代預期升溫。



具體來看，美國新規要求新加坡、泰國、馬來西亞、印尼及巴西企業取得先進芯片前須獲美國出口許可，並將上述5國列為先進芯片轉運中國風險較高的地方。新規亦針對已在海外提供算力的營運商，若海外數據中心向總部設於中國的企業提供大量算力，須在90天內取得美國出口許可。



AI應用端集體下挫，AI漫劇、AI營銷等板塊跌幅居前，前者挫逾6%、後者跌5.3%。業界指海外AI產業的動盪對A股科技股帶來了較大影響，近期圍繞英偉達事件的不確定性、美國規管加強、疊加AI資本開支持續性的擔憂，使投資者重新審視投資回報。



滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 3976.46 -0.08 上證指數 3584.58 -0.50 6905.15 深證成指 10638.52 -0.49 7671.80 創業板指 2292.20 -1.20 科創50 1221.19 +0.62 B股指數 269.11 -1.00 1.32 深證B指 1118.11 -0.18 0.38



《經濟通通訊社17日專訊》