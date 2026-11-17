《香江策論》行情展望－－中期看科技敘事重構與股東回報，短期看政治博弈與穩市機制



1、AI 1.0走向2.0的「青黃不接」過渡期已開始，過渡期往往會經歷震盪。



我們在剛發布的2027年度策略報告《烏雲的金邊》中強調，本輪AI由資本市場驅動資本開支，再以產業擴張和財富效應推動增長。如今，這一邏輯正在被破壞：投資者追求更高的風險補償，政治與融資環境的約束上升，而AI應用商業化尚難支撑龐大的基建投入。因此，AI 1.0高潮已過，走向AI 2.0的「青黃不接」過渡期已經開始。



展望2027年，既要關注商業回報能否支撑資本開支，更要關注企業能否持續回饋股東。



1）從AI基建為主導的AI 1.0到AI應用盈利主導的AI 2.0，其過渡期可能經歷較大震盪。



2）美國政治變化與股東回報共同約束AI資本開支。首先，本輪AI擴張高度依賴資本市場支持，當投資者開始要求更明確的回報、更充分的風險補償，資本開支就不能只靠遠期需求預期不斷上修，除非AI應用顯著超預期，否則需要警惕科技巨頭資本開支低於此前樂觀預期。其次，美國中期選舉後的政局重塑，也讓AI科技發展前景陰霾密布。第三，美股重視股東回報的文化將成為2027年AI行情更深層的約束。



2、2027年的贏家之路更要看股東回報。



美股2027年相比2026年更要求股東回報，特別是將要求科技巨頭提高股東回報，通過股價與融資條件約束資本開支，而非繼續無條件支持資本開支。



AI仍將是2027年美國經濟的重要增長引擎，但無論是基建投資的直接拉動，還是科技行情帶來的財富效應及其對消費的支撑，都可能較2026年減弱。



中國股市要在悲觀之處尋找靠譜的投資回報，淘金股東回報能夠覆蓋融資及解禁減持的領域。港股關注融資與解禁承接，A股優選分紅回購能覆蓋融資、減持的企業。



3、短期行情取決於風險偏好變化：美股，觀察黃仁勳事件調查；中國股市，觀察APEC期間的穩市機制。



美股：英偉達牽動AI算力鏈的投融資，關注美國政局變化帶來的衝擊能否收斂。



中國：觀察APEC期間的穩市機制，重點看「有形之手」能否有效改善市場預期。



投資策略：看長做短，短期逆向思維操作弱市反彈，長期立足股東回報發掘價值



1、短期逆向操作



情緒仍低，但穩市機制強化，疊加11月中旬APEC在深圳召開，建議跟隨「有形之手」；關注12月G20、美聯儲議息及中央經濟工作會議。「逢會必跌」能否打破，決定反彈持續性。A股風險偏好提升將帶動港股。



反彈優選生物醫藥、國防軍工、具身智能、高端裝備；AI硬件精選自主可控國產鏈，不盲目抄底，警惕日台融資盤。



2、中長期優化持倉



立足中長期，穩定派息的央國企龍頭仍是紅利配置的底層資產。



「類可轉債」高質量強者，在內需和出海鏈傳統行業中找「剩者為王」。



AI硬件短期抄底要求高，宜左側布局、及時止盈、不加槓桿追高。



《海通國際研究主管兼首席經濟學家 張憶東》



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