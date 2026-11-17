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市場憂慮石油供應將會大量過剩，國際油價急跌。A場石油股集體下跌，中海油(滬:600938)、廣匯能源(滬:600256)齊跌超3%，中石油(滬:601857)跌1.8%，中海油服(滬:601808)跌1.4%，石化油服(滬:600871)跌1%，海油發展(滬:600968)小跌0.7%。



紐約期油跌至每桶85美元，紐約十二月期油收跌3.2%，報85.72美元。布蘭特一月期油收跌3.5%，報92.44美元，跌3.4美元。



原油系期貨主力合約亦短線下挫，SC原油曾跌幅擴大至5.42%。低硫燃料油跌幅擴大至3.84%。燃油跌幅擴大至6.40%。瀝青跌幅擴大至3.65%。



*高盛預測明年石油供應將大量過剩*



高盛發表報告，預測2027年的石油供應將會大量過剩。儘管考慮到供應中斷規模可能達到一半，在減去終端用戶需求後，到2027年的原油日產量仍將達到200萬桶。高盛預計隨著風險溢價將逐步恢復正常，2027年的布蘭特原油期貨均價將達到每桶88美元，並於同年底進一步回落至78美元。



高盛也預計，2027年供應中斷風險高企與市場適應能力增強之間，仍將存在博弈。該行預測，中東地區供應量將因持續的船對船轉運和管道擴建等方式，而高於2025年的平均水平，其他地區的供應增長將處於停滯。



高盛認為，通常是全球最大原油進口國的中國不太可能支撑油價，指該國道路燃油需求持續疲軟，預計每日需求將減少40萬桶，估計中國石油總需求在2025年已經見頂。



美伊戰事自2026年初爆發以來衝擊全球原油市場，初期導致區域原油產量急降，但隨後供應商開闢其他出口路線，國際能源總署上周表示，全球石油市場即將出現自衝突爆發以來的首次供應過剩。



《經濟通通訊社17日專訊》