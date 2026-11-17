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2026年APEC領導人會議周新聞中心今日上午舉辦第五場吹風會，2026年APEC高官會主席陳旭表示，APEC領導人會議周期間，各方將繼續圍繞貿易議題進行深入討論，積極尋求「最大公約數」，中方期待在本次APEC領導人非正式會議上達成更多貿易領域務實成果，為區域經濟一體化提供更大助力。



*APEC領導人非正式會議成果文件磋商工作已啟動*



陳旭又指，APEC領導人非正式會議的成果文件磋商工作已經啟動，「我們正錨定亞太共同體建設這一核心目標，在已取得的眾多務實合作成果基礎上進一步凝聚共識，推動合作邁向新高度，主要體現在要推動發表一份富有雄心的領導人成果文件，規劃各方建設亞太共同體的共識和要採取的行動」。



陳旭強調，APEC因應經濟全球化而生，貿易自由化和便利化一直是APEC合作的核心議題。作為今年APEC東道主，中方將開放作為APEC「中國年」三大優先領域之一，目的就是要推動各方堅持開放的區域主義和真正的多邊合作，堅定維護全球多邊貿易體系，提升區域一體化水平，維護良好貿易投資環境，為區域和世界經濟注入更多穩定性和確定性。



陳旭並提到，高官會是推進APEC合作、醞釀領導人非正式會議成果的重要渠道。APEC「中國年」以來，中方先後在深圳、廣州、上海、大連舉辦了非正式高官會以及第一、二、三次高官會和相關會議，最後一次高官會也剛剛在深圳順利結束。這些會議和活動有力支撐和促進了APEC「中國年」合作，為領導人非正式會議奠定了堅實基礎。中方還在上海、蘇州、澳門、深圳、杭州、廣州、北京、南京、香港、成都等地舉辦了婦女、貿易、旅遊、林業、糧食安全、中小企業、能源、人力資源開發、交通、財政等10場專業部長會和APEC數字周系列活動，取得了豐碩成果。



《經濟通通訊社APEC採訪組17日深圳專電》