APEC工商領導人峰會今起一連兩日在深圳舉行，小米(01810)CEO雷軍參與主題為「探索亞太數字經濟合作新路徑」的專題研討。雷軍表示，小米近年用AI優化賦能工廠每一個環節，完成無人工廠，目前正在思考能否將其做成工業智能體，實現自主生產、自主發現問題、自主迭代。他還介紹，小米專注機器人已經六年，「前不久，小米的具身智能機器人已在工廠實習，能夠完整工作8小時，中間還能兩次自己去充電，表現非常出色」，相信未來具身智能機器人將會是一個巨大的產業機會，其想象力會超過汽車產業。



雷軍認為，AI是一個全新的時代，一定會帶來非常多的商業機會，尤其是AI走向物理世界，與終端和各種應用場景深度結合以後，將釋放巨大機會。業界正在探討AI與手機、汽車結合後，AI手機、AI汽車將會是甚麼樣，相信未來幾年一定會在這些領域產生偉大的產品；值得用AI的模式、AI的思維和AI的技術去重塑每一個產業。「小米特別看好AI進入物理世界以後所帶來的空間和想象力，這給整個亞太經濟都會帶來巨大機會」。



《經濟通通訊社APEC採訪組17日深圳專電》