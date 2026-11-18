中國商務部新聞發言人17日就中加經貿磋商成果答記者問時稱，雙方同意將初步聯合安排的相關豁免措施延長2年，加方還將進一步擴大對中國鋼鋁產品的豁免範圍。



今年1月，加拿大總理卡尼訪華期間，中加雙方就深化經貿合作達成廣泛共識，簽署《中國-加拿大經貿合作路線圖》，形成關於處理雙邊經貿問題的初步聯合安排。



發言人提到，在中加兩國領導人重要共識的引領下，雙方本著相互尊重、合作共贏的精神，在初步聯合安排基礎上開展多輪經貿磋商，就雙方關注的經貿問題形成補充聯合安排。雙方同意將初步聯合安排的相關豁免措施延長2年。



*加方進一步擴大對華鋼鋁產品的豁免範圍*



發言人稱，加方還將進一步擴大對中國鋼鋁產品的豁免範圍。相應地，中方將根據有關法律法規，進一步調整對加方部分農水產品採取的反歧視措施。此外，雙方就電子商務合作、中資銀行在加設立分支機構、優化營商環境等經貿問題形成積極共識。



「相信這些安排將有利於雙方深化經貿合作，並為兩國民眾帶來更大福祉。」發言人表示，雙方將加緊履行各自國內程序，推動有關成果儘早落地見效，並將持續探討進一步深化經貿合作的相關安排。同時，雙方將充分用好中加經貿聯委會機制，繼續拓展合作、解決問題、管控分歧，推動中加經貿關係健康、穩定、可持續發展。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》