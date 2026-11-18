近日互聯網上傳播「監管要求基金公司上報全部產品AI敞口」相關信息。中證監新聞發言人今日發布答記者問表示，該信息不屬實。公募基金投資運作依照《證券投資基金法》等法律法規和基金合同約定進行，投資標的、投資比例由基金管理人按照基金合同和內部投資決策程序自主確定。中證監依法履行監管職責，未向基金管理人提出相關數據報送要求。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》