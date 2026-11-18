瑞銀證券首席中國經濟學家宋宇發表中國經濟透視，預計2027年全年GDP增速將維持在4.6%左右，與2026年大體相當。近年來，政策制定者控制了經濟增速的下降趨勢，預計政策支持延續至2027年，預計經濟增長目標將再次設定為「4.5%-5%」。政策重心在經濟增長與非經濟目標之間的切換，將繼續帶來年內的小周期波動。在總體增長預計保持穩定之下，經濟各部分將繼續存在顯著差異。



*高科技與其他行業分處蹺蹺板兩端*



宋宇認為，從行業看，高科技與其他行業分處蹺蹺板兩端。中國高科技產業的崛起，尤其是在人工智能領域，不僅得益於政府支持，也反映出一個日益由市場主導、政府支持，並將頂尖高校、科技與金融相連接的創新生態體系正在形成。但高科技產業的成功降低了支持較弱行業的緊迫性。各行業在財政資源、實際利率和監管環境方面的差異將持續存在，行業分化有自我強化的傾向。相關基礎設施投資將擴大高科技發展的受益範圍，但受益領域可能仍主要集中於其供應鏈。



*房地產投資水平預計將繼續下降*



他又認為，從需求看，淨出口貢獻降低會促使政策加大對內需的支持。過去，在政策環境、產業鏈升級以及較低的實際有效匯率(REER)支撐下，出口高速增長，這降低了刺激內需的迫切性。2027年，隨著能源轉型相關需求減弱，以及貿易摩擦，預計淨出口對GDP增長的貢獻將下降，從而加大支持內需的必要性。尤其是，「六張網」和高科技供應鏈投資的增強勢頭可能進一步積聚。傳統製造業投資預計仍將相對疲弱，房地產投資水平預計將繼續下降。與此同時，消費增速可能在偏弱水平上保持大體穩定。



*政策利率料下調10個基點，人民幣明年末料升值至6.25*



廣義財政赤字率在2026年收窄，預計將於2027年擴大，幅度約相當於GDP的1%；新增支出或更多投向固定資產投資，而非消費。政策利率應該會下調10個基點，存款準備金率下調25個基點，社會融資規模增速將趨於穩定。較大規模的經常帳戶順差以及資本流出壓力的緩解有望為人民幣提供支撐。中國人民銀行預計將繼續允許市場力量推動匯率變動，僅在認為變動速度過快時才介入，預計2026年末和2027年末美元兌人民幣匯率將分別為6.6和6.25。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》