《鍾之日記》11月18日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股周二（17日）收挫，英偉達收市後公布業績，表現優於預期。日韓股市表現造好，港股卻持續承壓，今早低開79點後沽壓加重，最多挫300點；京東系績後下挫，黃金股隨金價調整。恒生指數全日收報23294，跌213點或0.9%，主板成交近1772億元。



*滬指升0.09%止四連跌，兩市成交僅1.37萬億*



市場觀望深圳APEC會議成果，今日市況淡靜，滬深兩市成交額僅1.37萬億元人民幣，較上一個交易日縮量6%，創逾16個月低。不過滬綜指止四連跌、收市回升0.09%，報3587.83點，深成指也升0.2%，創業板指升0.85%。



近日網上有傳「國常會上有人表態不會再頻繁救市了」，中國上市公司協會承辦的資本市場闢謠平台稱，相關信息為謠言，屬編造會議內容，擾亂資本市場預期，影響極其惡劣。相信決策層穩市策略未變。不過有分析師指，10月投資、消費等經濟數據未給市場帶來信心，上證指數短期來看還沒有明確止跌的跡象，預計有機會下試3500點的心理關口。



盤面上看，算力概念走強，卡萊特(深:301391)、青雲科技(滬:688316)、常山北明(深:000158)多股漲停。消息面上，英偉達(US.NVDA)季度財報亮眼，重新提振了市場對AI投資的信心。雖然美國擬出台管制新規封堵對華芯片及算力出口，但機構預測國產技術替代邏輯增強，料利好中國本土半導體產業鏈上的關鍵玩家。今日半導體板塊漲1.5%，華虹宏力(滬:688347)升7.3%，寒武紀(滬:688256)升4.9%。



*京東績後挫，資本支出大增致現金流顯著減*



京東系績後受壓，京東集團(09618)第三季經調整盈利漲44%，惟季內自由現金流大減，管理層對第四季零售收入與利潤率的展望遜於市場預期，股價跌7.2%，收報97.65元；京東健康(06618)挫15.4%，報34.86元，是今日表現最差兩藍籌；京東物流(02618)也跌2.4%，報9.97元。



京東集團公布，截至9月30日止第三季純利65.03億元（人民幣．下同），按年升23.3%，每股基本盈利2.42元，非美國公認會計準則下純利83.27億元，按年升43.7%，高於市場預期的80.8億元。期內收入3095.93億元，升3.5%。季內自由現金流淨減238.61億，較去年同期擴大逾倍，其中京東淨資本性支出為55.31億元，按年大幅增加1.13倍。



另外，京東第三季研發開支按年大增37%至77億元。首席財務官單甦解釋，集團過去數季加大人工智能相關投資以提升供給、需求及履約端效率，令短期經營費用上升，預期投入與長期利潤釋放之間存在時間差。未來集團將動態管理研發開支並更注重投資回報率，預計2027年將逐步釋放相關效率紅利。



京東上季收入雖重回正增長，但摩根士丹利指出，中國網上零售額數據不佳顯示消費仍然疲軟，預計第四季度京東零售收入按年將基本持平。摩根士丹利又稱，在消費尚未出現復甦跡象的情況下，京東能否在2027年收窄外賣業務虧損並控制研發支出將是關鍵。



大摩維持對京東美國預託證券(ADR)23美元的目標價和「減持」評級，預計2026至2030年京東商品交易總額年均復合增長率僅1.7%，低於對手拼多多的5.4%預估。



高盛則指，京東集團、京東物流及京東工業(07618)第三季表現整體符合預期，三者均維持「買入」評級；其中京東集團盈利增長強勁，調整後淨利潤超出市場預期。而新業務虧損進一步收窄至96億元，較去年同期的虧損157億元大幅改善，主因是即時零售與京喜業務虧損減少。



*金價再失重要關口，金礦股被拋售*



受累美元走強以及美聯儲局下月加息預期升溫，金價跌2%失守3800美元每盎司，為2025年9月以來最低水平。有分析師表示，金市目前環境艱難，金價在4000美元以下停留的時間愈長，再次面臨拋售壓力的風險就愈大。金礦股全體再瀉，靈寶黃金(03330)插6.9%，紫金(02899)跌6.1%，招金礦業(01818)、山東黃金(01787)、中國黃金國際(02099)挫近5%，赤峰黃金(06693)跌逾4%，老鋪黃金(06181)跌超3%。



美聯儲官員分別暗示要加息。聖路易斯聯邦儲備銀行行長穆薩萊姆(Alberto Musalem)表示可能需要在春季之前多次加息；紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)雖然表示不需要考慮大幅加息，但指美聯儲在讓通脹回落至2%目標方面仍有工作要做。



自美伊戰爭2月底爆發以來，金價已跌逾四分之一，原因是能源成本上升推高通脹，迫使各國央行收緊貨幣政策。市場目前定價12月和1月分別加息0.25個百分點，4月前料再次加息。



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