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據《彭博》報道，中國對沖基金上個月在人工智能相關資產遭拋售期間蒙受重大損失，部分受創最嚴重的基金錄得兩位數跌幅。



10月科技股市值下跌，並引發拋售潮蔓延至全球市場，令全球一些最大型公司承受更大壓力，中國對沖基金也因此蒙受損失。《彭博》查閱中國多家知名主觀型基金管理公司近期發給投資者的信函，從中看出此次暴跌造成的損失程度，也見這些公司如何應對。



*部分基金積極逢低吸納，惟市場偏審慎*



面對市場波動，部分基金積極尋找價值投資或逢低吸納部署。渾瑾資本在10月的投資者信中表示，開始增持在中國股市遭錯誤拋售的優質企業，並建立海外油氣資產的投資倉位，特別將相關投資標註為「非AI」。



上海和諧匯一資產管理有限公司的韓冬表示，其基金維持中高水平敞口，並盡可能逢低加倉。其他基金則更為謹慎。上海聚鳴投資管理有限公司的劉曉龍表示，其基金74%的資產目前以現金形式持有，理由是市場缺乏方向。



儘管此次拋售給一些基金帶來了買入機會，但這些公司的謹慎態度表明，AI相關資產的估值可能尚未見底，尤其是英偉達前執行長黃仁勳的失勢可能進一步打擊投資者情緒。根據近幾個月的投資者信函，渾瑾資本在5月和6月開始對AI硬體轉趨謹慎，自6月起大幅減持中國AI供應鏈相關持倉，9月以後幾乎已經清倉。根據10月致投資者的信函，該公司做多雲計算和歐洲電力板塊，但預計硬體行業利潤池將在2027年前後見頂，目前對硬體板塊持中性至略微做空立場。



由任文啟管理的價值型投資機構澤元私募證券投資基金管理（廣東）有限公司則警告稱，維持AI熱潮所需的巨額支出值得警惕。該公司認為，由於加速器晶片在高強度使用下壽命只有三至六年，AI軍備競賽「已經進入一條永不停歇的傳送帶階段」，企業的資本支出由一次性投資轉變為持續反覆出現的負擔。



渾瑾、澤元、領久基金、復勝資產和高毅資產不予置評。其他公司未回應置評請求。



《經濟通通訊社18日專訊》