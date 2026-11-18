易觀千帆最新數據顯示，2026年10月證券類App月度活躍用戶規模達17218.23萬，同比增長1.99%，環比下降4.28%。在用戶規模同比保持增長的背景下，證券類App 10月活躍度環比有所回落。



從第三方證券服務類App來看，同花順、東方財富、大智慧位居前三，月活用戶分別為3531.96萬、1774.05萬和1280.76萬。券商自營App中，華泰證券漲樂財富通、國泰海通君弘月活均超過千萬，分別為1186.69萬和1045.65萬；平安證券月活為822.81萬，位列第三。



易觀千帆證券行業專家夏雨分析，受證券市場階段性調整及國慶長假因素影響，10月券商App用戶登錄活躍度環比下降，排名前20的App環比均有所回落，降幅主要集中在-3%至-5%之間，更多體現為短期市場波動與季節性因素影響。



從結構看，夏雨表示，頭部App格局總體穩定，梯隊間規模差距較為明顯；腰部競爭較為激烈，整合效應有所顯現。國泰海通通財、中信建投蜻蜓點金、廣發易淘金等8家券商自營App處於600萬至700萬月活區間。其中，國泰海通證券旗下君弘、通財均進入券商自營App前六，反映出一定的資源整合與客群覆蓋能力。



《經濟通通訊社18日專訊》