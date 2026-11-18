亞太經合組織(APEC)工商領導人峰會今日舉行開幕式，中國國家主席習近平出席並發表主旨演講，提到中方支持成立世界灣區經濟合作聯盟，探索亞太經濟合作新路徑。不過重頭戲中俄美元首三方會談前，A股市場表現仍疲，三大指數高開後回落，滬綜指半日跌0.4%報3570.21點，深成指跌0.75%，創業板指軟0.58%；滬深兩市上午成交僅7927億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段縮量1019億元或11%。



從板塊來看，有色金屬跌幅超3%，中金黃金(滬:600489)挫7.2%，紫金礦業(滬:601899)跌5.7%。受美元走強以及美聯儲局下月加息預期升溫拖累，金價跌至2025年9月以來最低水平，最新跌穿3800美元每盎司，報3799.61美元，下跌49.64美元或1.29%，連續第三個交易日走低。



此外，AI短劇概念下挫，文投控股(滬:600715)、浙文影業(滬:601599)二連跌停。文投控股早前公告稱，公司AI漫劇相關業務收入佔總營收的比例較小，AI漫劇業務開展存在一定不確定性風險。



上漲方面，華為算力、算力租賃概念紛紛逆市走高，利通電子(滬:603629)、常山北明(深:000158)等多股漲停；英偉達季度財報亮眼，令投資者對AI相關支出的強勁勢頭及先進計算基礎設施的需求重拾信心。



《經濟通通訊社18日專訊》