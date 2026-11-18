金價周二（17日）小幅上漲後再度探底，現貨黃金目前失守每盎司3800美元，日內跌1.3%。紐約期金失守每盎司3800美元，日內跌1.67%。滬深黃金股大跌，中金黃金(滬:600489)插水5.6%，山金國際(深:000975)跌3.9%，山東黃金(滬:600547)、招金黃金(深:000506)跌超3%。
《經濟通通訊社18日專訊》
18/11/2026 10:22
金價周二（17日）小幅上漲後再度探底，現貨黃金目前失守每盎司3800美元，日內跌1.3%。紐約期金失守每盎司3800美元，日內跌1.67%。滬深黃金股大跌，中金黃金(滬:600489)插水5.6%，山金國際(深:000975)跌3.9%，山東黃金(滬:600547)、招金黃金(深:000506)跌超3%。
《經濟通通訊社18日專訊》
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