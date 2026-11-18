【FOCUS】「今天你對我愛理不理，明天我讓你高攀不起」，會否是此刻黃仁勳的心情寫照 ？在英偉達周二（17日）盤後揭盅三季度季報前數小時，這位前CEO精準發聲願「應召出山」，惟遭董事會請食檸檬。不過，若留意三季報數字背後的細節，或暗藏教主回歸密碼。



*新管理層「去黃」遞投名狀*



創紀錄的營收（1158億美元），創紀錄的利潤（653億美元），英偉達業績再次炸裂，並預期第四季營收高達1300億美元，及上調2028財年營收增速至75%。臨時CEO克雷斯以「客戶依舊同在(customers continue to be with us)」、「我們能搞掂（We’ve got this）」，力證後黃仁勳時代「地球照常轉」，更宣布已不再向中國出貨獲許可的Hopper晶片，大有向華府鷹派遞投名狀意味。



回看較早時，美國商務部、司法部發布聯合聲明，提及英偉達早在2025年6月已將Megaspeed「列入禁止銷售名單」，加上老黃聲明表態「53年前我來到美國，成為美國公民是我一生中最寶貴的禮物，也是我最引以為傲的時刻之一」，都是旨在跟所謂「泄密、通諜、叛國」指控劃清界限，惟從英偉達董事會的回應看，「去黃」勢力仍佔上風。



*信用擔保、未來承諾金額巨*



沒了「教主」的英偉達依舊歌舞昇平，但留意財報細節，至少藏三重致命風險。其一，這間賣鏟商已悄然轉型為「AI央行」，據CFO Commentary披露數據，公司擔保總敞口(Guarantees maximum gross exposure)高達1180億美元，其中最大一筆是為軟銀旗下SB Energy在俄亥俄的數據中心（由 OpenAI承租）提供最高1050億美元擔保。此外，為Neocloud土地、電力、數據中心主體建設提供35億美元信貸擔保，原因是這些新雲業者的成長速度「超出資產負債表及長期信用狀況的支撐範圍」。



除了上述變相「循環融資」，其二是未來承諾(Future commitments)大幅膨脹，包括供應與產能（相當於買貨死約）、雲服務合約、數據中心租約、股權投資、資本開支等的總承諾規模達5180億美元，僅下一財年就對應2222億美元。



*應收帳款升，尾部風險難測*



其三則是，應收帳款增至810億美元，應收帳款周轉天數亦從60天增至64天。儘管管理層將此歸因於Rubin處理器的發貨時間以及延長的付款期限，但明眼人都看得出來，背後大客戶面對天價硬件支出，現金流亦顯左支右絀。



以上三大風險，雖非壞帳先兆，但當龐大牌局環環相扣，風險早已不是英偉達單一業績「超預期」所能掩蓋。更致命的是，這些千億級擔保、承諾的條款未有充分披露，一旦某環斷裂，尾部風險究竟如何定價，投資者至今霧裏看花。



眼見聯儲局已將AI預期回報和相關股票估值下跌納入推演情景，滙控亦據報以85折出售總值3億美元甲骨文數據中心項目貸款，倘若某日AI帝國亟需「江湖救亡」，遭董事會冷拒的老黃，會不會是拯救信仰的解局之人？