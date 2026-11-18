埃斯頓(02715)(深:002747)公布，昨天獲執行董事、副董事長、總經理兼控股股東之一吳侃告知，通過港股通以自有資金進一步增持74.98萬股H股，不包括庫存股份，佔已發行股份總數約0.08%，總金額約989萬元。



該集團指，增持事項後，吳侃合共持有294.7萬股，持股由約0.23%增加至約0.3%，而控股股東集團持股由約38.01%升至約38.09%。



《經濟通通訊社18日專訊》