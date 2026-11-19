滬深股市全天承壓，滬綜指收跌0.28%報3577.62點，深成指跌0.71%，創業板指軟0.79%。成交持續下降，兩市交易額約1.3萬億元人民幣，逾一年低。
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19/11/2026 15:06
滬深股市全天承壓，滬綜指收跌0.28%報3577.62點，深成指跌0.71%，創業板指軟0.79%。成交持續下降，兩市交易額約1.3萬億元人民幣，逾一年低。
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