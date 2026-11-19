港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2010.75
|紫金礦業
|(601899)
|1947.35
|貴州茅台
|(600519)
|1807.03
|海光信息
|(688041)
|1484.85
|招商銀行
|(600036)
|1225.90
|藥明康德
|(603259)
|1149.42
|華虹宏力
|(688347)
|1133.50
|瀾起科技
|(688008)
|1012.86
|中國平安
|(601318)
|994.11
|伊利股份
|(600887)
|946.81
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|2641.91
|中際旭創
|(300308)
|2598.35
|北方華創
|(002371)
|2210.96
|新易盛
|(300502)
|1846.38
|東山精密
|(002384)
|1156.54
|長川科技
|(300604)
|1076.43
|滬電股份
|(002463)
|1051.08
|深南電路
|(002916)
|1023.04
|美的集團
|(000333)
|996.98
|天孚通信
|(300394)
|798.82
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社19日專訊》
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