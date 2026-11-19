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《經濟通通訊19日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平出席亞太經合組織工商領導人峰會開幕式並發表主旨演講

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11月18日上午，國家主席習近平在深圳前海國際會議中心出席2026年亞太經合組織工商領導人峰會開幕式，並發表題為《堅定信心，勇毅前行 共創亞太光明未來》的主旨演講。



習近平會見俄羅斯總統普京

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11月18日，國家主席習近平在深圳會見來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的俄羅斯總統普京。習近平指出，面向未來，雙方要常葆開拓進取的活力，不斷發掘新時代中俄關係的潛力和內涵；堅持腳踏實地，深化兩國全方位合作；堅定扛起大國應有的責任和擔當，引領和推動世界多極化和國際關係民主化。



新一輪國資國企改革全面實施，以創新能力強的企業為主體開展整合

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11月18日，國資委舉辦進一步深化國資國企改革專題研討班。國資委黨委委員、副主任李鎮表示，新一輪改革要聚焦產業鏈短板和創新資源分散、同質化競爭等三個重點問題推進專業化整合，整合時要摒棄過去常用的「大吃小」做法，要以創新能力強的企業為主體開展。要注意防止「救助型」併購，把紓困邊界搞清楚，防止施救者被困難企業拖垮。





《上海證券報》



習近平出席亞太經合組織工商領導人峰會開幕式並發表主旨演講

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11月18日上午，國家主席習近平在深圳前海國際會議中心出席2026年亞太經合組織工商領導人峰會開幕式，並發表題為《堅定信心，勇毅前行 共創亞太光明未來》的主旨演講。



新一輪國資國企改革進入全面實施階段

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國資委11月18日舉辦進一步深化國資國企改革專題研討班，新一輪國資國企改革謀篇布局已經完成，目前各地、各中央企業均已完成工作台帳編制。各地共提出3300餘項改革任務、9800餘項落實舉措，各中央企業共提出1.1萬餘項改革任務、1.8萬餘項落實舉措。下一步，改革工作將重點轉向全面實施。



有關部門同日闢謠兩則「小作文」

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11月18日，有關部門就兩則資本市場「小作文」集中闢謠，明確相關資訊均不屬實，提醒投資者勿信勿傳。此外，部分上市公司近日透過澄清公告、交易所投資者互動平台等渠道，對涉及公司經營的不實傳聞及時予以回應。





《證券時報》



習近平出席亞太經合組織工商領導人峰會開幕式並發表主旨演講

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11月18日上午，國家主席習近平在深圳前海國際會議中心出席2026年亞太經合組織工商領導人峰會開幕式，並發表題為《堅定信心，勇毅前行 共創亞太光明未來》的主旨演講。



紅利築底算力增強，首批主動ETF重倉股揭曉

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11月18日，首批18隻主動ETF發布上市公告書，擬於11月23日在交易所上市交易。最新披露的持倉數據顯示，首批主動ETF目前持有股票資產約204億元人民幣，按80%的股票倉位下限測算，上市前至少還有約84億元人民幣資金待入市，這是本周A股確定性的增量資金來源。



光模塊三巨頭發聲，大手筆回購傳遞信心

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11月18日晚間，光模塊三巨頭新易盛、中際旭創、天孚通信相繼發布公告，披露回購相關事項以及業務經營情況。