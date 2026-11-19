《神州經脈》市場關注APEC（亞太經合組織）峰會及中俄美元首會晤，投資情緒低迷，成交進一步下滑。今日（19日）滬指收跌0.28%報3577.62點，創逾15個半月新低，深成指軟0.71%，創業板指挫0.79%；滬深兩市全日成交額1.3萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日少646億元或4.7%，創逾一年低。從板塊來看，先進封裝概念一度活躍，半導體硬件板塊保住升幅，AI漫劇概念再度走弱，旅遊、零售等消費股齊挫，惟白酒股在貴州茅台 (滬:600519)漲1.2%帶領下，板塊錄升。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6651，較上個交易日4時30分收盤價升2點子，四連升，續創11月2日以來逾兩周新高，全日在6.6645至6.6677之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7128，較上個交易日跌10點子，止五連升。



*今日新聞精選*



1. 中國國家主席習近平今日下午在深圳同俄羅斯總統普京、美國總統特朗普舉行中俄美元首會晤。會晤由習近平主持。習近平指出，中俄美三國最高領導人有史以來首次聚首，具有開創性意義。他就大國如何正確相處、共同為世界和平托底提出4點看法：堅持相互尊重、堅持和平共處、堅持合作共贏、堅持對話協商。他強調，「修昔底德陷阱」絕不是宿命。鍵要看主要大國如何抉擇。中俄美要做夥伴、做朋友，不衝突、不對抗，守住和平共處底線，努力跨越「修昔底德陷阱」。



2. 亞太經合組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議今日上午舉行。國家主席習近平主持會議並發表題為《建設亞太共同體，續寫「亞太奇跡」新篇章》重要講話。習近平表示，建設亞太共同體要堅持開放、融通，開放合作是亞太發展振興的必由之路。中方願同各方一道強化亞太經貿支柱、升級聯通支柱、打造創新支柱、夯實發展支柱，將提供2000萬美元資助開展亞太經合組織務實合作，並將在深圳設立亞太共同體研究中心，開展政策研究和交流，提供智力支撐。



3. 國家主席習近平今日中午在深圳會見來華出席亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議的美國總統特朗普，這是兩人今年內第三次雙邊會談。習近平表示，這段時間中美關係總體穩定向好，給兩國人民帶來了實實在在的利益，也給世界注入了穩定性和確定性，強調「我堅定致力於同你開展合作」。特朗普還稱，將要求習近平採取更多有利於美國農民的行動，並認為與習近平的會晤將富有成果。特朗普並指出，計劃與習近平討論結束烏克蘭戰爭。



4. 商務部新聞發言人何亞東今日在例行發布會上表示，中美兩國經貿團隊在各層級保持溝通。11月13日，中美雙方通過視頻會議方式舉行了中美經貿磋商機制項下貿易理事會首次會議。貿易理事會下設的農業工作組也將於近期召開首次會議。他指出，中美經貿關係本質是互利共贏，維護中美經貿關係穩定局面是雙方的共同責任。



5. 商務部新聞發言人何亞東今日在例行發布會上表示，今年的「雙11」整體平穩，呈現出線上線下聯動、商品服務融合、場景應用創新的消費新態勢。根據商務大數據監測，旅行裝備、智能眼鏡、有機水果網絡零售額分別增長62.3%、42.5%、35.3%。服務方面，線上下單、線下體驗的新模式廣受歡迎。到店餐飲消費需求加速釋放。場景方面，「詞元+終端」創新消費體驗。人工智能與消費深度融合，主要電商平台上線詞元專區，讓「買算力像充話費一樣簡單」。



6. 據《證券時報》引述消息報道，鴻海旗下富智康集團(02038)已獲得OpenAI手機項目訂單，將參與相關產品的整機組裝。鴻海同時是蘋果(US.AAPL)iPhone的主要組裝商。若OpenAI手機最終面市，其將進入手機終端市場，並可能圍繞AI交互體驗，與現有手機品牌展開更直接的競爭。相關產品方案、訂單規模及量產安排，仍有待進一步獲悉。



7. 據內媒報道，小米汽車18日通過阿聯酋經銷商Gargash Prime在當地開啟預售，上線車型包括SU7、YU7和小米澎程SkyNomad增程SUV。這是小米汽車首次以官方授權渠道進入海外市場。價格方面，SU7起售價169900迪拉姆（現匯率約合30.9萬元人民幣），YU7起售價184900迪拉姆（現匯率約合33.6萬元人民幣），SkyNomad起售價209900迪拉姆（現匯率約合38.2萬元人民幣）。排入2026年12月交付名單的車型為三款車的入門版本、SU7 Ultra以及SkyNomad N70 Pro和N90。



8. 上海海關統計，今年前10個月，上海市貨物貿易進出口總值4.41萬億元，同比增長18.7%。其中，出口2.02萬億元，增長23.4%；進口2.39萬億元，增長15%。今年以來，上海市外貿進出口、出口、進口三項指標同步保持兩位數增長，月度走勢總體平穩。10月，進出口4648.3億元，增長26.1%，年內單月進出口持續保持同比增長態勢。其中，出口2147.8億元，增長33%；進口2500.5億元，增長20.8%。