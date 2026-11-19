《鍾之日記》11月19日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股隔晚受壓，A股反彈一日後重拾跌勢，恒指今日低開245點，市場關注業績股。騰訊(00700)第三季經調整盈利跌，股價插水；大市早段已失守兩萬三，午後聯想(00992)走低，進一步拖累港股尋底，低見22772創今年6月以來新低。恒指全日收報22841，跌453點或1.9%。主板成交超過2295億元。



*市場關注APEC訊息，滬綜指小跌0.28%*



市場關注APEC峰會及中俄美元首會晤，投資情緒低迷，成交進一步下滑。今日滬指收跌0.28%報3577.62點，創逾15個半月新低，深成指軟0.71%，創業板指挫0.79%；滬深兩市全日成交額1.3萬億元人民幣，較上一個交易日少4.7%，創逾一年低。



中美領導人午間先進行會談，其後中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京及美國總統特朗普將舉行歷史性三方會晤。中美關係備受考驗，因特朗普來華前英偉達(US.NVDA)風波攪動新一輪美國AI芯片出口限制，中美科技競爭進入新階段。路透引述分析人士指出，這場史無前例的外交聚會匯集了世界主要核大國的領導人，但鑒於三方在烏克蘭、伊朗、核武器、貿易等問題上存在分歧，料難達成重大協議。



從板塊來看，先進封裝概念一度活躍，藍箭電子(深:301348)、江化微(滬:603078)升停；半導體硬件板塊保住升幅，華虹宏力(滬:688347)逆勢收升8%，中芯國際(滬:688981)漲6.2%。英偉達表示停止向中國銷售H200芯片，市場普遍預計，國產算力供應鏈替代窗口將進一步打開。下跌方面，AI漫劇概念再度走弱，文投控股(滬:600715)跌停。



*京東健康三連跌，遭大摩下調目標價*



京東健康(06618)昨日(18日)公布第三季業績後，股價一直受壓，即使公司斥近3.5億元購股，仍未能挽回市場信心，今日續挫近7%，收報32.42元，三連跌累計跌幅達22%，亦是全日表現最差藍籌。京東集團(09618)則有反彈，全日升約1%，報98.6元。



京東健康公布，已就於2020年11月23日採納的首次公開發售後股份獎勵計劃，設立信託及委任受託人管理。而昨日受託人已於公開市場購買合共約1005.334萬股公司股份，滿足計劃授予獎勵目的。所購股份佔已發行股本的總數約0.32%，每股平均對價約34.8元，斥資近3.5億元。



京東健康早前公布業績，上季收入按年升16.9%，惟非國際財務報告準則盈利僅微升1.5%至19.31億元人民幣，盈利增速明顯放緩。該公司公布業績後，摩根士丹利下調對京東健康目標價9.1%，由49.6元下調至45元，評級「與大市同步」。



*騰訊績後插6.5%，上季經調整盈利跌*



騰訊(00700)第三季經調整盈利跌5.7%，股價插水，盤中低見345元逾兩年低，全日收挫6.5%，報348.4元，為表現第二差藍籌。



騰訊公布，以非國際財務報告準則計，截至9月底止第三季股東應佔溢利665.19億元(人民幣．下同)，按年跌5.72%；每股經調整基本盈利7.382元。期內收入2073.36億元，按年升7.5%，低於市場預期的2105.3億。季內資本開支814.33億元，按年大增5.27倍。集團錄得負自由現金流691億元，連續兩季自由現金流錄得淨流出。



瑞銀發表研究報告指出，騰訊第三季收入經調整盈利低於預期，維持目標價740元及「買入」評級不變。該行亦預期，市場對最新一份業績遜預期反應負面。中信里昂則下調騰訊目標價5%，由685元降至650元，維持「優於大市」評級。該行料騰訊第四季盈利跌幅更大，因2026至27年為建設AI基建及應用的投資年，不過，混元模型、WorkBuddy及小微應於2027年見實質成果。



高盛削騰訊目標價6%，由650元降至610元，維持「買入」評級。高盛表示，騰訊第三季收入、營運溢利低於該行預期，主因國際遊戲較軟及AI開支上升。該行下調公司第四季及2027、2028年經調整純利預測分別5%、11%及11%。



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