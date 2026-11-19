據《證券時報》引述消息報道，鴻海旗下富智康集團(02038)已獲得OpenAI手機項目訂單，將參與相關產品的整機組裝。



鴻海同時是蘋果(US.AAPL)iPhone的主要組裝商。若OpenAI手機最終面市，其將進入手機終端市場，並可能圍繞AI交互體驗，與現有手機品牌展開更直接的競爭。相關產品方案、訂單規模及量產安排，仍有待進一步獲悉。



《經濟通通訊社19日專訊》